Хельсинки, 4 октября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Финляндии снесли последний памятник Владимиру Ленину — скульптуру Матти Варика в городе Котке, пишет 4 октября Helsingin Sanomat. Его снесли в 13:00 мск и отвезли в хранилище музея Кюменлааксо.

Владимир Ульянов (Ленин)

Напомним, бюст в Котке находился у въезда в город в сквере имени Ленина. Установлен был в августе 1979 года. Скульптуру эстонец Варик подарил городу от лица Таллина.

С Коткой связаны события, имеющие отношение к революционному движению в России. Так, в 1907 году в этом городе прошла конференция РСДРП, где выступал Ленин.