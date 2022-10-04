Болгария, 4 октября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. На оборонном предприятии «Арсенал» в болгарском городе Казанлык, где сегодня, 4 октября, в результате детонации пиротехнических веществ погибли три человека, возникла опасность новых взрывов, сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс)GDJ Взрыв

Отмечается, что из-за высокой температуры после масштабного пожара в полуразрушенных постройках могут взорваться компрессоры и газовые баллоны. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией очередных очагов возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября в 11:00 мск из-за двух мощных взрывов в центральных цехах «Арсенала», где производится высокоточное оружие, трое сотрудников погибли и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается специальная комиссия служебного правительства Болгарии.