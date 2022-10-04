4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Газпрома о том, что российская компания вправе прекратить поставки газа в Молдавию, а также расторгнуть контракт в том случае, если молдавская сторона нарушит обязательства по оплате за топливо.

Анна Царькова, , 21:02 — REGNUM Газпром вправе прекратить поставки газа в Молдавию, а также расторгнуть контракт в том случае, если молдавская сторона нарушит обязательства по оплате за топливо, заявили 4 октября в пресс-службе российской компании.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В Газпроме отметили, что в течение текущего года компания «Молдовагаз» нарушала условия контракта насчет срока оплаты за поставленный российской стороной газ. Также не раз молдавская сторона просила российскую копанию смягчить прописанные в контракте обязательства относительно объемов поставок топлива. Газпром регулярно удовлетворял просьбы молдавской стороны.

Также в российской компании указали на то, что «Нафтогаз» отказывается транспортировать газ в полном объеме, в связи с чем Газпром может поставлять молдавской стороне лишь «5,7 млн куб. м в сутки».

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 г., а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — говорится в сообщении.

Читайте также: Газпром: Молдавия нарушает контракт за поставленный газ

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Газпрому уже давно стоит перейти от предупреждений к реальным действиям.

«Сколько можно предупреждать? Где жесткость руководства? Закрыли вентиль, отправили воздушный поцелуй — и точка», — отреагировала Светлана С.

«Труба газопровода — это не хлеб на полке магазина, так просто в другое место не продать, так что Россия тут заложник ситуации», — ответил Светлане Б. Aleksei.

«Это значит, что газ даем, пока сидите ровно. Дернетесь — сразу все», — добавила Toro.

«То есть того, что [президент Молдавии] — воинствующая русофобка, недостаточно?..» — задалась вопросом Ирина К.

Майя Санду European People's Party

«Да пора хоть какой стране-выскочке перекрыть [газ]. Другим в назидание», — призвала Natale Le.

«Кизяком пускай греются, нечего с ними миндальничать», — написал Denis V.

«Никогда такого не было и вот опять…» — отреагировал Юрий.

«Так Молдавия ещё свой долг за газ за прошлые годы не отдала. Газпром называет его «исторический» долг. О чем с ними разговаривать, если эта страна неплатёжеспособная?» — не понимает Kristina M.

«Одни обещания и «запугивания», — отметила Юлия.

«Найдут и заплатят, проходили. Как только закрывают кран, деньги находятся», — отреагировала Марина.

«Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Я бы на месте молдаван подумал, кого они выбрали в президенты», — призвал Николай К.

«Пусть Европа с США кормят [Молдавию], раз туда смотрит…» — добавил Сергей А.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну наконец-то… хоть какие-то ответные шаги», — поддержала Яна А.

«Оставляет право?!.. Прибалтийские шпроты изрыгают всё копившиеся годами русофобское «добро», а газ и энергию исправно получают от России! И памятники рушат, и границы закрывают, и всячески угрожают и подбивают в ЕС против РФ, и ничего им не перекрывают. Ещё и монополисты по грузоперевозкам в РФ. И ничего, живут припеваючи. Ничего им Россия не обрубает… Так что и Майя [Санду], глядя на это, борзеет и не переживает!» — пишет Элен.

«Россия слишком добра и мягка в этих условиях. Сколько можно все терпеть?..» — подытожил Daniil.