Чебоксары, 4 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора сети салонов оптики по статье об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Jo Naylor Убийство

По данным следствия, в феврале текущего года в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с 47-летним соседом, который был у него в гостях, на фоне личной неприязни. Сначала соседу было нанесено восемь ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, затем, орудуя двумя ножами, бизнесмен нанес 105 колото-резаных ран. После полученных ранений потерпевший скончался через непродолжительное время.

По уголовному делу было проведено несколько медицинских, медико-криминалистических, дактилоскопических, молекулярно-генетических и других судебных экспертиз, причастность обвиняемого также доказана, в том числе его собственными показаниями, показаниями свидетелей и другими материалами дела. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не имеется. На имущество обвиняемого на сумму 10 млн рублей наложен арест.

При этом в прокуратуре Чувашии отметили, что ссора произошла из-за политических разногласий. Мужчина признал вину частично, указывая на то, что действовал в состоянии аффекта.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, практически сразу после убийства обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве без указания на особую жестокость деяния. Также следователи отмечали, что потерпевшему было нанесено 44 ножевых ранения.

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