Целинный район, Калмыкия, , 19:38 — REGNUM В Калмыкии спасают одинокий тополь — памятник природы регионального значения. От ствола дерева отломилось одно из крупных ответвлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Целинного района.

Тополь в окрестностях заброшенного мусоросжигательного завода Реваз Качарава © ИА REGNUM

По словам главы Хар-Булукского сельского муниципального образования Вячеслава Гучинова, в результате происшествия никто не пострадал. Дерево обследуют специалисты по арбористике.

Эксперты назвали случившееся закономерным процессом. Скорее всего, произошёл сброс сухих веток. Надлом ответвления произошел из-за обнаруженного внутри дупла. Рассматриваются меры по оказанию помощи дереву. В частности, предполагается уменьшение кроны, чтобы облегчить нагрузку на ствол.

Напомним, что одинокому тополю в Калмыкии более 100 лет. Его высота превышает 15 метров.