Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM Более половины семей, проживающих в аварийном доме в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону, расселены. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 4 октября.

Окно аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

«Больше половины семей подписали соглашение с муниципалитетом. Город выкупил 34 квартиры. Гражданам перечислили почти 134 млн рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ранее жильцы аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском в очередной раз обратились к председателю Следственного комитета России Александра Бастрыкина и потребовали проверить законность их расселения.

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