Москва, , 19:28 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарии обратили внимание на то, что в связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей, лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, а также утрату права на получение вышеуказанной выплаты.

В этой связи в отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в отношении обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в целях поддержки указанных семей, отмечают авторы.

Сейчас отсрочка от мобилизации положена восьми категориям граждан: лицам, забронированным в порядке, определяемом правительством Российской Федерации; признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев; занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Отсрочка также положена лицам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы.