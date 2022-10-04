Берлин, 4 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Обследование «Северного потока — 2» начнётся по окончании расследования диверсии полицией Швеции и Дании, сообщает 4 октября оператор газопровода Nord Stream 2.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт 10 сентября 2021 года секции второй нитки «Северного потока — 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлёста

Отмечается, что на магистрали газопровода в Дании идёт расследование после диверсии, совершённой в ночь на 26 сентября. Кроме того, в Швеции повреждённый участок недоступен пока: зону вокруг оцепила береговая охрана.

Однако обследование оператор непременно начнёт, чтобы понять, в каком состоянии трубопровод. Это произойдёт после устранения оцепления, то есть после завершения на месте полицейского расследования, отмечает компания-оператор.

Напомним, в результате диверсии повреждены две магистрали «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2». Многое говорит в пользу версии, что взрывы организовали США.