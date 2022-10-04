Балаково, Саратовская область, 4 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Жителя города Балаково лишили свободы за неоднократные тяжкие преступления. Прямо в зале суда мужчина пытался убить свою сожительницу, сообщает 4 октября следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Установлено, что днем 28 февраля 2022 года 40-летний мужчина, в отношении которого суд рассматривал уголовное дело по факту совершения, в том числе, тяжкого преступления, выбежал из металлической клетки в зале судебного заседания и попытался убить свою сожительницу. Женщина проходила потерпевшей по одному из эпизодов рассматриваемого дела. Он подбежал к сожительнице и попытался задушить ее, но его действия пресекли правоохранители.

Суд приговорил саратовца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с сожительницей. Во время ссоры он нанес женщине не менее 53 ударов ногами и руками, а также различными частями топора по голове, телу, верхним и нижним конечностям. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

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