Октябрьский район, Ростовская область, , 19:25 — REGNUM В Ростовской области организована прокурорская проверка после того, как в интернет-изданиях появились сообщения о школьных обедах сомнительного качества. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 4 октября.

Бесплатные школьные обеды в Чите Мэрия Читы

«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере организации питания в школе. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

Известно, что школа, где детей кормили некачественными обедами, расположена в Кривянском сельском поселении Октябрьского района.

ИА REGNUM сообщало, что ученики образовательного учреждения обнаружили в горячих обедах червей. О случившемся стало известно две недели назад, однако на качестве питания детей это так и не отразилось.

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