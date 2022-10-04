Минск, , 19:51 — REGNUM На официальное признание Белоруссией вхождения Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав России рассчитывать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября рассказал политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наивно думать, что, не признав независимость Абхазии и Южной Осетии и тем более возвращение Крыма в состав России, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает это в отношении новых субъектов России на территории Новороссии. Некоторые «эксперты» говорят, что сейчас совсем другая ситуация, якобы Лукашенко сделает всё, о чём попросит его Кремль. Но в реальности у Москвы нет рычагов давления на официальный Минск. Что может сделать российское руководство? Сказать, что отказывает в поддержке Лукашенко и считает легитимным президентом Светлану Тихановскую ? Абсурд. К тому же у Лукашенко есть «благовидный» предлог отмежеваться от расширения границ России. Он может сказать: «Как я могу признать вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонщины, если вы полностью не контролируете эту территорию?» Дескать, вот когда будете контролировать, тогда и приходите». Олег Ковалёнок

По мнению политолога, белорусский лидер попробует использовать факт своего «непризнания» для восстановления отношений с Западом. «Лукашенко считает, что у него есть что предъявить Западу: неучастие белорусской армии в спецоперации, фактический уход российских военных из Белоруссии, непризнание российской принадлежности Крыма и территорий в Новороссии. Однако этого американцам и европейцам будет мало. Ставки подняты так высоко, что сейчас от Лукашенко ждут гораздо более серьёзных антироссийских действий, на которые он, скорее всего, не решится пойти. Поэтому расчёт на восстановление западного вектора едва ли реализуется», — считает Ковалёнок.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации на своем заседании во вторник, 4 октября, одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.