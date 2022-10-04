Москва, , 19:31 — REGNUM Курс рубля относительно казахского тенге продолжает расти потому, что завозимый гражданами России объём российской валюты гораздо ниже показателя российско-казахстанской торговли в рублях. Об этом заявил эксперт-экономист из Казахстана Владислав Туркин, передаёт «Informburo. kz».

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«Даже если из 20 тысяч россиян, которые остались у нас в стране, каждый потратит по 100 тысяч рублей — это немного на макроэкономическом уровне и никак не может повлиять на курс», — пояснил он.

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Аналитик отмечает, что рубль укрепился не только по отношению казахстанскому тенге, но также к доллару США и евро, и власти России теперь пытаются снизить его, поскольку высокий курс невыгоден отдельным категориям бизнеса.

«Когда рубль был слабее, за поступающую валютную выручку Россия покупала товары и услуги. Сейчас есть только поступающая выручка. Соответственно, чтобы курс рубля снизился, нужно, чтобы появился импорт. В условиях санкций и рецессии экономики такого количества импорта негде взять», — считает он.

По мнению эксперта, Центробанк России может использовать для ослабления российской валюты монетизацию государственного долга или же начать накачивать экономику рублями.

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Владислав Туркин акцентировал внимание на том, что при нынешнем курсовом паритете между рублём и тенге Казахстан не может поставлять свою дешёвую продукцию в Россию, поскольку на неё нет спроса.

«Если бы мы жили в другой ситуации, не было бы санкций и геополитики, такой курс Казахстану был бы выгоден, так как мы стали бы ввозить свои товары в Россию, и на них был бы повышенный спрос. Но сейчас в России проблемы даже с внутренним спросом. В итоге Казахстан получает не выгоду, а только повышенный импорт инфляции», — резюмировал он.

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