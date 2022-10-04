Ростов-на-Дону, 4 октября 2022, 19:19 — REGNUM Рабочая группа по вопросам мобилизации, созданная в Ростовской области, приняла почти 150 обращений. Около 75 человек вернулись домой. Об этом 4 октября в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.
«В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным, сейчас по ним проводятся проверки. Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем», — уточнил глава региона.
ИА REGNUM сообщало, что жителям Ростовской области, попадающим под частичную мобилизацию, единовременно выплатят по 150 тыс. рублей.