Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам мобилизации, созданная в Ростовской области, приняла почти 150 обращений. Около 75 человек вернулись домой. Об этом 4 октября в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

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«В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным, сейчас по ним проводятся проверки. Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что жителям Ростовской области, попадающим под частичную мобилизацию, единовременно выплатят по 150 тыс. рублей.