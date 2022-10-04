4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Вадим Трухачев, , 21:03 — REGNUM Почему ВС РФ ушли из Харьковской области, кому выгодны подрывы российских газопроводов и как отзовется речь президента России в мире? На эти вопросы корреспонденту ИА REGNUM отвечает кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: В чем причины тактических поражений ВС РФ в Харьковской области и под Лиманом?

Вадим Трухачёв: Первое и главное — очень малое количество войск на данном направление. Второе — не уничтоженные коммуникации противника. Третье — недооценка решающей роли Харькова для контроля над всем востоком бывшей УССР.

Между тем Харьков имеет решающее значение и для безопасности «старых» регионов России, и Донбасса, и даже для сообщения с Крымом. И этот важнейший узел оказался у нас в тылу, а ВСУ использовали его для главной перегруппировки. О ней было известно сильно заранее, но меры не приняли.

ИА REGNUM: Зачем (и кто) устроил диверсию на газопроводах «Северный поток»?

Вадим Трухачёв: Скорее всего, подрыв «Северных потоков» устроило трио США — Британия — Польша. Сделано это для подрыва энергетических связей России и Европы, для нанесения экономического ущерба России. Цели ослабить Германию и увеличить присутствие США на европейском газовом рынке кажутся второстепенными. Войну эта тройка ведёт с Россией, а не с Германией и ЕС.

Предположу даже, что власти Германии, Швеции и Дании были в курсе предстоявшего подрыва, но сопротивляться ему не стали по той же причине — нанесения ущерба российскому экспорту. На войне все средства хороши.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

ИА REGNUM: Как российские власти должны усилить русскость у жителей Херсонщины?

Вадим Трухачёв: Первое — прекратить обязательное изучение мовы. Второе — постоянно напоминать о том, как эти земли вошли в состав России и что в УССР они попали против воли жителей. Третье — устроить мирную жизнь лучше, чем при киевском режиме.

Четвёртое и главное — прекратить бороться с русским на территории «большой» России.

Прекратить внедрение «евразийского» или «россиянского» суррогатов сознания. Эти суррогаты станут воплощением укропропаганды, которыми им 30 лет засоряли мозги.

ИА REGNUM: Что изменила в мировой геополитике речь Путина в Георгиевском зале?

Вадим Трухачёв: Мир изменила спецоперация, а речь Путина стала её частью. Пожалуй, главное новое в ней — прямое обвинение Запада в попытке развалить Россию и превратить её в колонию. Сюда же относятся и общие обвинения Запада в неоколониальной политике.

Как бы ни пытались на Западе это замолчать, остальной мир всё услышал. И Западу придётся на это отвечать.