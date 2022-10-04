Москва, 4 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Стимулировать потребление рыбы предлагают депутаты Госдумы от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Рыба

«Жители нашей страны едят недостаточное количество рыбы, ссылаясь, главным образом, на её высокую стоимость, низкое качество и узкий ассортимент. Что, в свою очередь, не стимулирует розницу закупать больше рыбной продукции, а перерабатывающим и добывающим предприятиям соответственно добывать больший объём и расширять ассортимент рыбной продукции на внутреннем рынке», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

При этом, говорит парламентарий, рыбная промышленность сетует на отсутствие должной поддержки со стороны государства, считая, что далеко не все меры, предусмотренные, например, для сельхозпроизводителей, распространяются на рыбоперерабатывающие предприятия.

В этой связи депутаты предлагают скорректировать нормы питания в образовательных и социальных учреждениях — с учётом увеличения рыбной продукции в рационе питания.

Также им представляется актуальной разработка новых форматов блюд и изделий из рыбы и морепродуктов, отвечающих всем требованиям сбалансированного питания и запросам потребителей, особенно молодого поколения, и внедрение их в школьное питание, социальные учреждения, розничную торговлю.

Кроме того, отметила Школкина, своевременной будет разработка новых мер государственной поддержки по стимулированию и поддержке спроса на рыбную продукцию. Среди мер — стимулирование строительства новых рыбоперерабатывающих предприятий и логистической инфраструктуры, а также снижение административной нагрузки на предприятия, добывающие и перерабатывающие рыбную и морскую продукцию.

Также в народную программу партии «Единая Россия» предлагается включить пункт о развитии внутреннего рынка рыбной и морской продукции.

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