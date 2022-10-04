Москва, , 19:14 — REGNUM Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал об истории театра во время Великой Отечественной Войны и, и том, что нынешние вахтанговцы намерены делать для своих коллег из ЛНР и ДНР, а также для семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Кирилл Крок Пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова

«Спусковым механизмом» к этому сообщению стал переданный на днях в дар осколок от фугасной бомбы, которая была сброшена фашистами на Театр Вахтангова при авианалёте 24 июля 1941-го года. Здание тогда было полностью разрушено. Погибли артисты, сотрудники театра… Этот осколок более 80-ти лет хранился в семье Александра Газиева — первого директора музея театра. Он изъял его из стены разрушенного здания. Александр Павлович — человек, который сберёг для нас всё, что связанно с именем Евгения Багратионовича Вахтангова и первыми вахтанговцами», — написал Кирилл Крок на своей странице в социальной сети.

«После того, как здание театра было разрушено, часть вахтанговцев уехали в эвакуацию в Омск. Холодные, голодные, живущие первое время в нечеловеческих условиях, артисты продолжали играть и ставить спектакли в Омском театре драмы. Омичи приняли их как родных. Делили своё здание. Наши артисты ездили с концертами по госпиталям, помогали раненым, собранные от продажи билетов деньги направили на строительство самолета «вахтанговцев».

Вторая часть труппы создала Фронтовой филиал и вместе с Красной армией дошла до Берлина. Никто из них не сбежал, никто не предал. Как бы им ни было тяжело, они всегда помогали товарищам, незнакомым людям, зрителям, а как итог — своей стране. Они были едины в эти страшные годы. Таким были они — те вахтанговцы!», — подчеркнул директор одного из ведущих театров страны.

«Мой дедушка родился в Донбассе. В 1941-м году ушёл на фронт, освобождал города [бывш. УССР] от фашистских захватчиков. Был ранен в горло, не мог дышать. Чудом выжил в госпитале. Жизнь была не простая, но он ни минуты не сомневался в верности своего выбора. Таким был мой дедушка.

Я часто говорю, что театр должен быть вне политики, театр должен заниматься своим делом - продолжать со сцены говорить о главном: о любви, гармонии, мире, великой истории своей страны. Говорить о человеке и про человека. Помогать людям почувствовать плечо соседа, дать понять, что человек не одинок в своих бедах. Поэтому я всегда осторожно комментировал ту или иную новость, дабы не вступать в споры, не вносить распри. Считаю я так и сегодня, но этот осколок фугасной бомбы, а также вызванные им воспоминания и размышления, навели меня на грустные мысли о малодушии. И ещё на более печальные о том, что сегодня своим разобщением мы в некотором роде предаём память о наших близких, в которых непоколебимыми были понятия о чести, достоинстве, любви к ближнему, любви к своей Родине.

Поэтому сегодня я хочу ещё раз сказать о том, что задача театра – быть со своей страной, быть со своим зрителем. Особенно в сложные времена. Мы понимаем возложенную на нас историей миссию.

И я рад, что и сегодня все вахтанговцы едины в этом мнении. Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа в 120 человек, никуда не уехал. Более того, несколько человек из театра были мобилизованы для защиты людей, живущих в ДНР и ЛНР. Кто-то решил ехать (на Донбасс) сам, чтобы восстанавливать инфраструктуру разрушенных городов. Мы двигаемся дальше, готовим новые премьеры. Как федеральный театр, мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы помочь нашим коллегам на освобождённых территориях. Мы ждём в творческую командировку 14 артистов из Донецкого областного драмтеатра, здание которого в Мариуполе было взорвано. Они будут жить в нашей театральной гостинице, ходить на все спектакли. Мы организуем для них мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, встречи с ведущими вахтанговцами, сделаем обзорную экскурсию по Москве. Мы помним всё то добро, которое сделали для вахатнговцев омичи, теперь – наш черёд платить той же монетой.

Сейчас мы обсуждаем с директором Донецкого музыкально-драматического театра Натальей Волковой возможность привести их новую премьеру в Москву и показать спектакль на сцене Вахтанговского театра. Мы будем продолжать играть благотворительные спектакли для детей из ДНР и ЛНР, для детей наших военнослужащих, которые защищают людей и каждый день рискуют жизнью», — завершил свой пост Кирилл Крок.