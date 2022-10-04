Петрозаводск, 4 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Карелии власти региона организовали дополнительное обеспечение бойцов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, сообщает 4 октября пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова создана рабочая группа, которая сотрудничает с командованием войсковых частей, где обучаются мобилизованные жители региона. Дополнительную экипировку, технические средства и иное снаряжение отправляется в учебные центры, где проходят военную подготовку мобилизованные жители Карелии.

«К отработке списков вещей подключены эксперты, у которых за плечами боевой опыт. Они консультируют, рекомендуют, на что обратить внимание и что лучше купить», — сказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.

Он также рассказал, что в Петрозаводске уже шьют спальные мешки и специальные шапки для военных.

Кроме того, одно из предприятий, работающее в Карелии, собрало для фельдшеров воинских подразделений комплекты первой медицинской помощи, а также индивидуальные аптечки для военнослужащих.