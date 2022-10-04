Загреб, , 19:13 — REGNUM В Хорватии продолжается корректировка законодательства в связи с введением евро в качестве официальной валюты в стране со следующего года, сообщает портал Investitor.

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Правительство Хорватии направило в парламент предложения о внесении изменений в Закон о потребительском кредите и Закон о жилищном потребительском кредитовании, которые также вносят изменения в параметры переменных процентных ставок.

Поправки к этим законам были отнесены к парламентской процедуре в связи с необходимостью адаптации законодательной базы к тому факту, что с 1 января 2023 года евро станет официальной валютой и законным платежным средством в Хорватии, а затем вступит в силу.

«EURIBOR наиболее точно отражает стоимость финансирования банковской системы в еврозоне, и в то же время позволяет потребителям более легко сравнивать цену кредитов от отечественных банков с ценой, предлагаемой банками в остальной части еврозоны, поэтому, со дня введения евро новые кредитные договоры в евро с плавающей процентной ставкой будут использовать в качестве параметра только EURIBOR», — пояснили в Минфине.