Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных жителей Ростовской области возьмут под опеку. Такое поручение 4 октября дал донской губернатор Василий Голубев.

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«Поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных ребят. Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно — с детьми и инвалидами», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации.