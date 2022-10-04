Приштина, Сербия, , 19:09 — REGNUM Глава Объединенного профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Рахман Яшарай 4 октября в интервью для албанского новостное агентства Telegrafi заявил, что косовские педагоги возобновят масштабную забастовку, если заработные платы за сентябрь не будут выплачены к 5 октября.

Министр образования, науки и технологий Республики Косово Арберие Нагавци Kuvendi i Kosovës

Ранее Яшарай назвал поведение правительства «ударом ножом в спину». Заявление министра образования Косово Арберие Нагавци о том, что заработную плату получат только те преподаватели, которые вели занятия, Яшарай назвал попыткой разобщить работников сферы образования.

Напомним, забастовка педагогов в Косово продолжалась с 25 августа по 1 октября. Педагоги добились от правительства гарантий прибавки в размере 50 евро к заработной плате и ожидают принятия нового закона о заработной плате бюджетных работников в 2023 году.

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