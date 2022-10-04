Москва, 4 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Речь президента России — это часть спецоперации и послание всему миру, который не желает подчиняться неоколониальному миропорядку. Об этом 4 октября заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мир изменила спецоперация, а речь Путина стала её частью», — заявил эксперт.

Пожалуй, главное новое в речи Путина — прямое обвинение Запада в попытке развалить Россию и превратить её в колонию, уверен политолог.

«Сюда же относятся и общие обвинения Запада в неоколониальной политике. Как бы ни пытались на Западе это замолчать, остальной мир всё услышал. И Западу придётся на это отвечать» — заключил Трухачёв.

Напомним, что 30 сентября в Георгиевском зале Кремля на официальной церемонии подписания договоров с новыми российскими регионами президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой обвинил Запад в стремлении покорить и уничтожить Россию.