Самара, 4 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Опытные мастера и швеи-любительницы организовали в Тольятти пошив термобелья и теплой одежды для воинов, участвующих в спецоперации. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Отмечается, что мастерицы сами собирают средства, закупают фурнитуру и ткани, кроят и шьют готовые изделия. Они изготавливают толстовки, термобелье, кальсоны, лонгсливы, пятиточечники, балаклавы, а также вяжут тёплые носки и шапки.

Сообщается, что они в ателье раскраивают одежду самых ходовых размеров, а шьют в основном дома, после работы, в свободное время, зачастую ночью.

«Уже сейчас проект «Шьём для НАШИХ. Тольятти» объединил более 60 швей и более 200 волонтёров, которые помогают собирать средства, закупать и доставлять материалы. Готовая одежда будет передана в одну из войсковых частей, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители Тольятти, Жигулёвска и других городов и районов Самарской области», — сообщает пресс-служба.