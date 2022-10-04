Мюнхен, Германия, 4 октября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. 4 октября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» футбольный клуб «Бавария» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с чешской «Викторией». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Леон Горецка, Лерой Сане, Райан Гравенберх, Садио Мане, Джамал Мусиала, Серж Гнабри.

«Виктория»: Мариан Тврдонь, Лукаш Гейда, Людек Перница, Милан Гавель, Либор Голик, Ян Копиц, Джон Москера, Лукаш Калвах, Адам Влканова, Моду Н’Диайе, Томаш Хоры.

Матч обслуживала черногорская бригада арбитров во главе с Николо Дабановичем. Ассистенты главного судьи — Милован ДЖукич и Владан Тодорович. Резервный арбитр — Алехандро Эрнандес.