Херсон, 4 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Определенная часть российского общества относится к армии, как к футбольной сборной, а к СВО — как к групповому этапу чемпионата Европы, написал 4 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«Побеждает — пьют на Никольской, запускают фейерверки, трубят в трубы. Узнают о поражении — готовы всех растоптать», — отметил военкор.

Следует помнить, что речь все-таки не о футболе, к тому же до финала еще далеко, добавил Поддубный.

Военкор Александр Коц, развивая «футбольную» метафору, в свою очередь отметил, что для предотвращения развития ситуации в Херсонской области «по харьковскому сценарию» ВС России очень пригодились бы «дерзкие и опытные тренеры, может, даже из местных игроков, которые уже давно в игре».