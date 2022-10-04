Подгорица, 4 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Бюджетная авиакомпания Ryanair в зимнем сезоне приостановит два рейса в Подгорицу, сообщает ExYu Aviation News.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

Авиакомпания в течение года приостановит полеты между Вроцлавом и столицей Черногории, а также между Болоньей и Подгорицей.

Как сообщалось ранее, 30 октября авиакомпания начнет новые рейсы из Манчестера, которые дополнят ее рейсы из Лондона, Лутона, Шарлеруа, Загреба, Кракова, Берлина и Барселоны в Подгорицу.