Ханты-Мансийск, , 18:59 — REGNUM В Югре полицейские в ходе рейда выявили 13 проституток. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Полиция Duma.gov.ru

В ходе оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей, были проверены сотрудниками полиции различные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, бани и сауны, гостиницы, фотосалоны, турагентства.

Помимо 13 проституток, в ходе операции были обнаружены шестеро детей и две женщины. которые ранее были объявлены в розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) недовольные клиенты сдали полиции двух проституток

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