Копенгаген, , 19:08 — REGNUM В районе нефтегазовых морских платформ в Северном море отмечена подозрительная активность неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает 4 октября датское издание Politiken со ссылкой на МВД страны.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По данным МВД Дании, неопознанные беспилотники дважды за неделю курсировали возле нефтегазовых морских платформ.

«Национальная полиция подтверждает, что в выходные поступали сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов в Северном море», — цитирует издание заявление представителя правоохранительных органов.

В частности, дроны были замечены возле месторождения Roar, у платформы компании TotalEnergies, а также возле газовой платформы компании Halfdan B.

Добывающие компании уже заявили о намерении усилить меры безопасности на этих объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о появлении неопознанных беспилотников возле норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море заявляли в Норвегии. Подозрительная активность дронов была замечена через несколько дней после диверсии на двух газопроводах «Северный поток».

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