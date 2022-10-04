Возле газовых платформ в Северном море замечены неопознанные беспилотники
Копенгаген, 4 октября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В районе нефтегазовых морских платформ в Северном море отмечена подозрительная активность неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает 4 октября датское издание Politiken со ссылкой на МВД страны.
По данным МВД Дании, неопознанные беспилотники дважды за неделю курсировали возле нефтегазовых морских платформ.
«Национальная полиция подтверждает, что в выходные поступали сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов в Северном море», — цитирует издание заявление представителя правоохранительных органов.
В частности, дроны были замечены возле месторождения Roar, у платформы компании TotalEnergies, а также возле газовой платформы компании Halfdan B.
Добывающие компании уже заявили о намерении усилить меры безопасности на этих объектах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о появлении неопознанных беспилотников возле норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море заявляли в Норвегии. Подозрительная активность дронов была замечена через несколько дней после диверсии на двух газопроводах «Северный поток».