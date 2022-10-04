Херсон, 4 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Нужно способствовать формированию русского самосознания у жителей Херсонской области и других регионов, ставших частью РФ, и для этого необходимо предпринять ряд мер. Об этом 4 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

«Первое, что нужно сделать для усиления русского самосознания у жителей Херсонщины, — прекратить обязательное изучение мовы», — заявил эксперт.

Второе — постоянно напоминать о том, как эти земли вошли в состав России, и что в УССР они попали против воли жителей, уверен политолог.

Третье, считает Трухачёв, нужно устроить мирную жизнь лучше, чем при власти Киева.

«Четвёртое и главное — прекратить бороться с русским на территории «большой» России. Прекратить внедрение «евразийского» или «россиянского» суррогатов сознания. Эти суррогаты станут воплощением укропропаганды, которой им 30 лет засоряли мозги», — заключил эксперт.

Напомним, что 30 сентября Херсонская область официально стала частью России.