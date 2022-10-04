Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:10 — REGNUM Кандидат на пост президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) от «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской с 277 703 полученными голосами. Эти данные опубликовала Центральная избирательная комиссия 4 октября.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кандидат от Партии демократического прогресса Елена Тривич получила 249 595 голосов.

Такие данные получены на основании 93,28% обработанных бюллетеней, передает телеканал РТРС.

Напомним, что общие выборы в Боснии и Герцеговине прошли 2 октября. В этот же день вечером оппозиционный кандидат Елена Тривич объявила о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Однако данные ее партии расходятся с данными ЦИК.