Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 октября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Ярославской области на трассе «Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

УМВД по Ярославской области Смертельное ДТП под Переславлем

Страшная авария произошла около 12:40 4 октября. В Переславском районе столкнулись автомобили «Датсун» и «Шевроле Круз». На месте ДТП погибли пассажиры первого авто: 7-летний мальчик и 37-летний мужчина. Позже в больнице от травм скончалась 35-летняя пассажирка этой же машины.

36-летний водитель «Датсун» и 67-летний пассажир «Шевроле Круз» находятся в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.