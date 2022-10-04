Энергодар, Запорожская область, , 18:52 — REGNUM Боевики ВСУ за сегодняшний день выпустили по городу Энергодару 30 артиллерийских снарядов, сообщает 4 октября Телеграм-канал «Главное в Энергодаре» со ссылкой на администрацию города.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сообщалось о 16 артиллерийских снарядах, выпущенных ВСУ по городу, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (АЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября в Энергодаре начал действовать комендантский час.

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