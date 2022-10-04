Саратов, 4 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В 2021 году в Саратовской области снизилось количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом. В результате полученных на производстве травм в регионе погибли 13 человек (в 2020 году — 18 человек), сообщает министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Электрик в производственном цехе

Самыми травмоопасными являются обрабатывающие производства, отрасли строительства, сельского хозяйства, водоснабжения и водоотведения.

По итогам прошлого года в области снизилось количество занятых на вредных условиях труда работников. По этому показателю Саратовская область занимает второе место в ПФО после Пензенской области.

Уровень производственного травматизма в 2021 году составил 0,8 пострадавших на 1 тыс. работающих, это на 27% меньше общероссийского показателя (1,1).

Напомним, в 2021 году в Саратовской области случаи производственного травматизма выявлены у 5,3% обследованных организаций.

Читайте также: В Иркутске главного инженера строительной фирмы осудят за гибель работника