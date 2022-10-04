Москва, 4 октября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Причин перегруппировки ВС РФ и отхода из Харьковской области несколько. Об этом 4 октября заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Первое и главное — очень малое количество войск на данном направлении. Второе — не уничтоженные коммуникации противника», — заявил эксперт.

Третьей, по мнению политолога, причиной является недооценка решающей роли Харькова для контроля над всем востоком бывшей УССР.

«Между тем Харьков имеет решающее значение и для безопасности «старых» регионов России, и Донбасса, и даже для сообщения с Крымом. И этот важнейший узел оказался у нас в тылу, а ВСУ использовали его для главной перегруппировки. О ней было известно сильно заранее, но меры не приняли», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее ВС РФ покинули Харьковскую область и город Красный Лиман.