Москва, , 18:55 — REGNUM Большинство жителей РФ считают, что референдумы о воссоединении с Россией в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли честно, сообщает 4 октября ВЦИОМ. Опрос проводился 1 октября вреди 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результатах опроса, проведённого по заказу Экспертного института социальных исследований, сказано, что 96% жителей страны информированы о состоявшихся 23 — 27 сентября референдумах, только четыре процента граждан о них не слышали.

«По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений, — сообщает ВЦИОМ. — Уверены в обратном 11%».

Положительно оценили воссоединение с Россией четырёх новых регионов три четверти, или 75%, российских граждан. «Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%, — уточняет ВЦИОМ. — Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные — 11%».

Считают, что РФ должна защищать интересы жителей своих новых регионов, 83% российских граждан. Иначе считают 11%, затруднились с ответом — шесть процентов.

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