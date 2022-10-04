Белград, 4 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич опасается, что «новая Сталинградская битва» может произойти гораздо быстрее, чем это ожидалось, при этом её исход не известен. Об этом Вучич заявил 4 октября в Белграде во время презентации издания трудов сербского историка Милорада Экмечича.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Остается вопрос, куда пойдем мы, сербы. Удастся ли нам сохранить левый и правый берег Дуная для нашего народа, не для какого-то другого. Это для нас должно быть главным вопросом, и мы должны с этой мыслью смотреть в будущее», — процитировало новостное агентство FoNet слова президента Сербии.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что не исключает развития масштабного конфликта в Европе — самого жестокого со времен окончания Второй мировой войны.