Таллин, , 18:40 — REGNUM В Эстонии начинается традиционный период осенних штормов — первый с 3 по 5 октября, второй — с 19 по 21 октября. Об этом сообщило региональное издание Maaleht со ссылкой на синоптиков страны.

Шторм

Как отмечается, в 2022 году осенние шторма начались на две недели позже обычного. Шторма в Эстонии связывают с температурой подогрева морской воды — чем она выше, тем активнее и мощнее шторма при ее остывании.

Национальная метеорологическая служба сообщила 3 октября 2022 года об ухудшении погоды в большинстве регионов Эстонии. Предупреждение первого уровня действует в Пярнумаа (западная Эстония) и восьми других уездах. На востоке и севере страны, а также в Ляэне Вирумаа, Йыгева, Тарту, Пылва и Вырумаа объявлено погодное предупреждение второго уровня — в этих районах скорость северного ветра достигнет 23 метров в секунду.

По сообщению Департамента транспорта Эстонии Tark tee, ветер уже повалил много деревьев на дороге, и это влияет на движение транспорта.

Синоптики прогнозируют и первый обильный снегопад в Эстонии вместе со штормом 29 октября.