Тюмень, , 18:37 — REGNUM В Тюмени велосипедные дорожки выкрасили в красный цвет. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новый облик велосипедных дорожек Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Порядка трёх тысяч квадратных метров покрасили в сочный красный цвет на улице Ямской. Покрытие для велодорожки выполнено из кварцевого песка, что создаёт антискользящий эффект.

На сегодняшний день велосипедная сеть Тюмени насчитывает порядка 73 км. В этом сезоне построят еще около 2,83 км велодорожек. Работы по выделению велосипедных полос яркими цветами будут продолжены в Тюмени и в следующем году.