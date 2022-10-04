Москва, 4 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями на территории Российской Федерации. Объема производства указанных средств достаточно для удовлетворения потребности, сообщает пресс-служба Росздравнадзора в своем telegram-канале.

Перевязочная в госпитале. Улан-Удэ. 1942

Надзорное ведомство постоянно проводит мониторинг наличия данных медицинских изделий для оперативной маршрутизации продукции, которой располагают поставщики и производители, в аптечные сети. В Росздравнадзоре подчеркнули, что этими средства медицинские учреждения обеспечиваются централизованно, их дефицита не наблюдается.

В ведомстве заверили, что контролируют ситуацию совместно с Минздравом России.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России совместными усилиями властей, бизнеса и жителей собирают вещи, необходимые мобилизованным резервистам.

Так, в Карелии сбор вещей идет по спискам, которые направили командиры, — в них перечень необходимой экипировки с указанием индивидуального размера каждого бойца. Только за 4 октября удалось собрать нужные упаковки антисептиков, 7,5 т минеральной воды, сумки для оказания первой медицинской помощи, а также индивидуальные аптечки, в которые входят перевязочные, кровоостанавливащие и противоожоговые средства.

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