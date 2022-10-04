Донецк, 4 октября 2022, 18:38 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела с позиций боевиков ВСУ Куйбышевского района Донецка убит мирный житель, сообщают 4 октября экстренные службы города.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022
Обстрел Донецка 17 сентября 2022
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Обстрелу подверглось автотранспортное предприятие МУП «Донэлектроавтотранс». Одним из осколков был убит наповал начальник автоколонны, двое детей остались без отца.

Отмечено, что массовых жертв удалось избежать случайно, так как в момент обстрела остальные сотрудники находились в противоположной стороне территории предприятия.

Зданию управления и стоявшим возле него пассажирским автобусам нанесен материальный ущерб.

Сотрудники «Донэлектроавтотранса» уверены, что ВСУ в очередной раз прицельно обстреляли мирных жителей и пассажирский транспорт.

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