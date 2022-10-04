Донецк, 4 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела с позиций боевиков ВСУ Куйбышевского района Донецка убит мирный житель, сообщают 4 октября экстренные службы города.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022

Обстрелу подверглось автотранспортное предприятие МУП «Донэлектроавтотранс». Одним из осколков был убит наповал начальник автоколонны, двое детей остались без отца.

Отмечено, что массовых жертв удалось избежать случайно, так как в момент обстрела остальные сотрудники находились в противоположной стороне территории предприятия.

Зданию управления и стоявшим возле него пассажирским автобусам нанесен материальный ущерб.

Сотрудники «Донэлектроавтотранса» уверены, что ВСУ в очередной раз прицельно обстреляли мирных жителей и пассажирский транспорт.