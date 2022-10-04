Ярославль, 4 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославской области в рамках программы «Наши дворы» полностью готовы 151 дворовая территория, 225 спортивно-игровых площадок и 22 площадки для выгула животных. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarregion.ru Совещание по программе «Наши дворы»

В высокой степени готовности находятся ещё 89 объектов. В числе проблемных — шесть проектов, и у всех одна подрядная организация, ООО «Стан». 4 октября на расширенном совещании в правительстве области губернатор Михаил Евраев поручил отстранить компанию от работ. Власти планируют внести фирму в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Стану» были предъявлены претензии за плохую укладку асфальта. Поняв, что некачественные работы приниматься не будут, подрядчик буквально бросил дворы, вывел бригады и перестал работать, — сказал Михаил Евраев. — В связи со срывом сроков с компании будет взыскан весь ущерб. Деньги за некачественные работы заплачены не будут. Организацию нужно включить в реестр недобросовестных поставщиков и взыскать финансовое обеспечение. Сегодня произойдет замена подрядчика. Основным становится «Ярдормост».

Все объекты компании находятся в Ярославле. Губернатор поручил обеспечить выход нового подрядчика на площадки в ближайшее время.

«Все дворы, которые запланированы, будут сделаны в этом году. И сделаны качественно», — заявил Михаил Евраев.

Всего в 2022 году суммарно по губернаторским программам «Наши дворы» и «Решаем вместе!» будет благоустроено 340 дворовых территорий. По словам члена рабочей группы программы, заммэра Ярославля Евгения Чуркина, это в три с лишним раза больше, чем в прошлом году.

В 2021 году благоустройство дворов проводилось в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». В 2022-м благоустройство выполняется ещё по одной программе — «Наши дворы», иницииированной губернатором Михаилом Евраевым. На ее реализацию было привлечено 1,8 млрд рублей.