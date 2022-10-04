Симферополь, , 18:34 — REGNUM Киевский режим следует лишить доступа к сети Starlink компании SpaceX. Инициативу выдвинул спикер парламента Крыма Владимир Константинов, обращаясь к Илону Маску, признавшему Крым российским.

Владимир Константинов Council.gov.ru

Маск, если он хочет вывести территорию б. УССР из теперешнего положения, мог бы лишить Киев «доступа к спутниковой сети Starlink», заявил Константинов в интервью РИА Новости, напомнив, что эту сеть бандеровские власти использует «в своих военных целях, продолжая политику террора и убийств мирных граждан».

Таким образом спикер крымского парламента отреагировал на предложение Маска по признанию Крыма, по помощи Крыму и по нейтральному статусу для Киева.

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