Пенза, 4 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В центре культурного развития «Дом офицеров» города Пензы 4 октября открылся XIX Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. В рамках форума пройдут пленарное заседание, тематические дискуссии, диалоги с экспертами, сообщает минтрудf Пензенской области.

Pnzreg.ru XIX Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации

Участие в съезде принимают уполномоченные по правам ребенка в регионах РФ, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, заместители глав регионов по социальным вопросам, эксперты и специалисты в области защиты прав детей-инвалидов.

Во время работы съезда организаторы рассчитывают выработать предложения, которые будут использоваться при реализации программ уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Сопровождение через всю жизнь» и «Дети в семье».

5 октября работа продолжится в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Участники обменяются мнениями на диалоговых площадках и секционных заседаниях. Итоги съезда будут подведены в областной филармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова попала в новый санкционный список Вашингтона.

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