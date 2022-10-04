Москва, 4 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. С 2022 года демонстрационный экзамен в учреждениях среднего профессионального образования становится обязательным. По утверждениям преподавателей СПО, демоэкзамен может закончится для студентов даже коммерческих отделений самым неожиданным образом — вплоть до недопуска к защите дипломов, а значит — «повисанием в воздухе» между колледжем и вузом. Справедливо ли это решение, как будет реализовываться программа демоэкзамена в колледжах и других учреждениях СПО, кто будет принимать демоэкзамен? На эти и другие вопросы корреспондент ИА REGNUM получил разъяснения от пресс-службы Министерства просвещения Российской Федерации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экзамен

Что из себя будет представлять демоэкзамен для выпускников учреждений СПО? Когда вышел, и где можно найти приказ об обязательном проведении демоэкзамена? Все о нем говорят, но никто не может его найти…

Впервые демонстрационный экзамен ввели в 2017 году. При этом практики демонстрационного экзамена внедряется уже с 2016 г. За это время более 900 тыс. студентов и выпускников колледжей стали его участниками. В 2021 году издан новый приказ, где конкретизированы основные положения и порядок проведения демонстрационного экзамена

Это важный этап, который открыл новые возможности для самого наглядного способа оценки профессиональных навыков студентов, с этого момента демонстрационный экзамен закреплен как одна из форм итоговой аттестации, предусматривающая проведение независимой экспертной оценки практических заданий выпускников.

Если говорить прямо — такой вид экзамена открывает прямую дорогу тем, кто хорошо учится в колледже, найти себе сразу же перспективное место на передовом предприятии. Почему? Демонстрационный экзамен дает простую и наглядную картину работодателю чему научили и что умеет выпускник и вместе с дипломом студент фактически тут же получает рабочее место. Умеешь вырезать деталь и показал это — добро пожаловать на рабочее место.

Приказ Минпросвещения России № 800 от 08.11.2021 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г. №66 211 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

Приказ Минпросвещения России № 800 от 08.11.2021 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г. №66 211 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

Правда ли, что «незачет» или низкая оценка студента на демоэкзамене влечет за собой недопуск к защите диплома? Если да, распространяется ли это правило на студентов коммерческих отделений колледжей? И как поступать в вузы студентам, не получившим диплом (ведь это может быть случайностью, результатом растерянности студента от нового формата экзамена), имеющим на руках только аттестат по окончании девяти классов?

Демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта — два обязательных элемента итоговой аттестации, если это прописано в федеральном государственном образовательном стандарте того направления, на котором учится студент. Сейчас порядка 30% ФГОС содержат демэкзамен как обязательную часть. Есть те направления подготовки, где он действительно актуален и необходим, но не во всех.

Внедрению даже в 30% ФГОС демэкзамена предшествовал большой этап подготовки, апробации. По опросам он понятен и преподавателям, и самим студентам. И там, где он вводился апробационно, конечно же, рост последующего трудоустройства ребят был значителен.

Важно также понимать, что сам по себе демонстрационный экзамен лишь формат проведения экзамена, сами по себе экзамены были в колледжах всегда и, конечно же, каждый студент, кто планирует окончить и получить диплом, должен продемонстрировать свои знания, слово «демонстрационный» лишь форма этой демонстрации. При этом это максимально прозрачная и понятная форма для всех, делающая любой такой экзамен равным для всех и абсолютно беспристрастным при оценивании.

Правда ли, что все три экзаменатора на демоэкзамене — представители Ворлдскиллс (теперь — «Агентство развития навыков и профессий»)? Если нет, то по какому принципу будут выбираться экзаменаторы, будет ли учтено мнение преподавателей сузов?

Нет, не правда. Такая норма не закреплена нормативно (и даже противоречит приказу № 800). Экспертами могут являться и являются на практике как сотрудники образовательных организаций, так и представители предприятий по профилю. И это важно — развитие качества обучения зависит от того, насколько в это интегрированы представители реального производственного сектора.

Экзаменационная комиссия утверждается колледжем, а категории лиц, которые могут быть экзаменаторами, прописаны в приказе № 800.

Как готовиться к демоэкзамену, будут ли выпущены какие-нибудь регламентирующие документы для сузов и методические указания для преподавателей, а также тестовые задания в качестве примера для студентов?

В октябре появятся методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена в соответствии с новым Порядком ГИА. С оценочными материалами и студенты, и преподаватели колледжей смогут ознакомиться после 1 октября на сайтах Ворлдскилс (задания базового уровня и задания профильного уровня по стандартам Ворлдскилс — на сайте Агентства, задания профильного уровня по отраслевым стандартам (работодателей проекта «Профессионалитет») — на сайте Института развития профессионального образования).

Экзамены могут проводиться по одному из двух уровней:

1) Базовый уровень, который предусматривает оценку на основе образовательных стандартов;

2) Профильный уровень помимо обязательного учета образовательных стандартов предусматривает оценку выпускников на основе дополнительных требований: стандартов Ворлдскилс, профессиональных, корпоративных и других стандартов, которые применяются работодателями — заказчиками подготовки кадров в СПО.

Для ИА REGNUM остается открытым вопрос о том, что ждет молодых людей (юношей) без дипломов? Обязательная срочная служба в рядах вооруженных сил вместо возможного поступления в вузы с военными и кафедрами и последующей службы уже в качестве молодых офицеров? С этим вопросом мы обратимся в Министерство обороны РФ и в профильные комитеты Государственной думы РФ после нашей публикации.