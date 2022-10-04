Сыктывкар, 4 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Верховный суд Коми признал виновным в разглашении гостайны бывшего оперативника управления уголовного розыска МВД. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Полиция

Судом установлено, что в 2019 году обвиняемый, являясь действующим оперативным сотрудником полиции и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, неоднократно знакомил сотрудника службы безопасности одной из коммерческих структур республики с материалами находящегося в его производстве оперативного дела, в том числе позволял копировать информацию секретных и совершенно секретных сведений.

«Верховным судом Республики Коми подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ с назначением наказания в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции приговор в отношении сотрудника полиции оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре полицейский получил реальный срок за разглашение гостайны.