Волгоград, , 18:10 — REGNUM Программу «Космос Победы» представил планетарий Волгограда 4 октября в день 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба администрации региона.

Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

В планетарии стартовала «Неделя Космоса» — посетителей ждут премьеры полнокупольных программ о тайнах Вселенной, фотовыставка, новая инсталляция, познавательные лекции и многое другое. Открыл мероприятие выпускник волгоградского Качинского училища, космонавт-испытатель, Герой России Олег Новицкий.

«Уверен, что в течение недели, посвящённой космонавтике, мы очень многое узнаем, свяжем поколения тех людей, которые начинали это дело и которые дали возможность нам продолжить его. Расскажем о своей работе, поговорим о людях, которые жили и защищали город. Желаю всем нам плодотворной работы», — сказал космонавт.

Большинство мероприятий доступно по «Пушкинской карте».