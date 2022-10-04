Волгоград, 4 октября 2022, 18:10 — REGNUM Программу «Космос Победы» представил планетарий Волгограда 4 октября в день 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба администрации региона.
В планетарии стартовала «Неделя Космоса» — посетителей ждут премьеры полнокупольных программ о тайнах Вселенной, фотовыставка, новая инсталляция, познавательные лекции и многое другое. Открыл мероприятие выпускник волгоградского Качинского училища, космонавт-испытатель, Герой России Олег Новицкий.
Большинство мероприятий доступно по «Пушкинской карте».