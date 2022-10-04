Нью-Дели, , 18:12 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с предводителем киевского режима Зеленским, сообщает 4 октября пресс-служба главы правительства Индии.

Нарендра Моди Kremlin.ru

Отмечено, что Моди напомнил Зеленскому о необходимости сохранять в безопасности ядерные объекты.

«Премьер-министр подчеркнул важность, которую Индия придает охране ядерных установок, в том числе на [территории б. УССР]. Он подчеркнул, что угроза ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для общественного здравоохранения и окружающей среды», — указано в сообщении пресс-службы премьера Индии.

Кроме того, были затронуты вопросы текущего вооруженного конфликта на территории бывшей УССР.

«Премьер-министр повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости идти по пути диалога и дипломатии. Он выразил свою твердую убежденность в том, что военного решения конфликта быть не может, и передал готовность Индии внести свой вклад в любые мирные усилия», — сообщают в Нью-Дели.

Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Индии и киевского режима, планы которого обсуждались в Глазго в ноябре 2021 года.

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