Москва, 4 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Ошибки и неточности в бухгалтерских документах не должны стать причиной уголовной ответственности. Об этом ИА REGNUM заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Катырин

В Госдуме РФ находится на рассмотрении разработанный депутатами проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации». Им предложено дополнить УК РФ новой статьей 159.7, установив ответственность за «Мошенничество в налоговой сфере», а также статьей 173.3, предусмотрев в ней ответственность за ​ «Фальсификацию документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности».​

«Действительно, законопроектом предложено установить уголовную ответственность в новой статье 159.7 «Мошенничество в налоговой сфере» УК РФ для случаев обманного возмещения налогов, сборов и страховых взносов. На наш взгляд, речь в законопроекте идет не о мошенничестве как таковом, а о недоплате налога, что не приводит к присвоению чужого имущества. Скорее это неправомерное оставление (удержание) части своего имущества, так как присвоения бюджетных средств, в данном случае, не происходит. Предприниматель просто недоплачивает начисленный ему налог, в связи с чем возникает налоговая недоимка», — сказал Катырин.

В ТПП РФ считают, что в таком случае нельзя говорить о хищении, а следует применять действующие статьи, устанавливающие ответственность за нарушения в налоговой сфере (198-199 УК РФ).

В этой связи, по словам Катырина, ТПП направила в Минюст РФ предложение о дополнении УК РФ новой статьей 199.5, в которой предполагается установить ответственность именно за ​ включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, повлекшее необоснованное возмещение налога.

Кроме того, как отметил глава ТПП РФ, добросовестный бизнес знает, что сейчас получило распространение выставление счетов-фактур в отсутствие реальных отгрузок с использованием подставных лиц для подачи налоговых деклараций.​ По его мнению, следует признать, что подобная криминальная деятельность способствует неправомерному уменьшению издержек лиц, «покупающих» так называемый бумажный НДС, что нарушает запрет на ведение деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию. По мнению ТПП, деятельность по сбыту фиктивных счетов-фактур представляет серьезную общественную опасность и заслуживает соответствующего уголовного преследования.

Однако, как рассказал Катырин, в законопроекте предложено в новой статье 173.3 УК РФ ​ установить ответственность не за сбыт фиктивных счетов-фактур, а за фальсификацию любых документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности: «Предлагаемые изменения могут повлечь неоправданную угрозу уголовного преследования для руководителей и других сотрудников компаний-налогоплательщиков, допустивших ошибки и неточности в указанных документах. Под угрозу уголовной репрессии непосредственно может попасть аутсорсинг услуг по подготовке документации, ведению учета и отчетности в случае ошибок при заполнении документов. При этом фальсификация документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности для целей уклонения от налогов уже преследуется по статьям 198 и 199 УК РФ».

В этой связи ТПП РФ предлагает пересмотреть подход к криминализации действий связанных с выставлением счетов-фактур в отсутствие реальных отгрузок и предусмотреть ответственность исключительно за сбыт заведомо подложных счетов-фактур, причинивший крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекший извлечение дохода в крупном размере.